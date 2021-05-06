كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

(للبيع)
|جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لكشف اي معادن او الجوال حتى ان كان مغلق ومناسب لقاعات الاحتفالات والهيئات الحكومية والفنادق والوزارات ويوجد لدينا أجهزة الإنذار وأجهزة دخول وخروج الأشخاص ولدينا شحن لجميع انحاء المملكة العربية السعودية ولنا فروع بالرياض – جدة – قصيم ولنا فروع في البحرين للاستعلام /والتواصل جوال او واتساب 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo mahmod
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض, Ar Riyāḑ
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095198
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1 ريال
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