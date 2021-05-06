كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث - في الرياض السعودية

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جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لكشف اي معادن او الجوال حتى ان كان مغلق ومناسب لقاعات الاحتفالات والهيئات الحكومية والفنادق والوزارات ويوجد لدينا أجهزة الإنذار وأجهزة دخول وخروج الأشخاص ولدينا شحن لجميع انحاء المملكة العربية السعودية ولنا فروع بالرياض – جدة – قصيم ولنا فروع في البحرين للاستعلام /والتواصل جوال او واتساب 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo mahmod
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض, Ar Riyāḑ
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/5/2021
رقم الإعلان: 2095198
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف

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أجهزة حضور وانصراف بالبصمة تقدم مؤسسة رحاب التنمية أجهزة حضور والانصراف بالبصمة بتقنية عالية و كفاء.
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6/5/2021
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6/5/2021
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27/4/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

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لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تت.
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25/4/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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25/4/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة - في الرياض السعودية

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- في الرياض السعودية

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العنوان:

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1 ريال

25/4/2021
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صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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8/4/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكترونى سهل التشغيل - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

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8/4/2021
صورة الاعلان: اجهزة نقاط البيع - في الرياض السعودية

اجهزة نقاط البيع

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- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/4/2021
صورة الاعلان: بيجر المستشفيات - في الرياض السعودية

بيجر المستشفيات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا أفضل منتج النداء الآلي، وهو نظام استدعاء الممرضات المكون م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/4/2021
صورة الاعلان: جهاز كشف الحفائب اكس راى - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحفائب اكس راى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائب الاكس راي: عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب،والذى يعتبر بمثابة جهاز انذار .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/4/2021
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم وكافيهات - في الرياض السعودية

مستلزمات مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

إذا كنت تفكر في تأسيس مطعم أو كافيه وتحتاج بعض المستلزمات نوفر لك بعض مستلزمات المطاعم والكافيهات بأ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/4/2021
صورة الاعلان: البيجر الدائري والمستطيل للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

البيجر الدائري والمستطيل للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/4/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود ديجيتال - في الرياض السعودية

ميزان باركود ديجيتال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود ديجيتال يصلح كافة الأنشطة التجارية والسوبر ماركت يدعم اللغة العربية والإنجليزية سعة الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/4/2021
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية - في الرياض السعودية

جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز قياس درجة الحرارة (model K3) أكثر دقة وأمان يقوم بقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء infra-r.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/3/2021
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