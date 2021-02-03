كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

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جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لكشف اي معادن او الجوال حتى ان كان مغلق ومناسب لقاعات الاحتفالات والهيئات الحكومية والفنادق والوزارات ويوجد لدينا أجهزة الإنذار وأجهزة دخول وخروج الأشخاص ولدينا شحن لجميع انحاء المملكة العربية السعودية ولنا فروع بالرياض – جدة – قصيم ولنا فروع في البحرين للاستعلام / 0598589293https://api.whatsapp.com/send?phone=+
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/2/2021
رقم الإعلان: 2082778
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3/2/2021
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2/2/2021
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1/2/2021
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30/1/2021
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30/1/2021
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كاشف المعادن اليدوى

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25/1/2021
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صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في الرياض السعودية

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25/1/2021
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24/1/2021
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21/1/2021
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20/1/2021
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13/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

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- في الرياض السعودية

لحماية منزلك او شركتك او متجرك من اى تهديد خارجى لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة اللي.
العنوان:

الرياض - السعودية

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10/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للمكاتب والشركات - في الرياض السعودية

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- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: أجهزة البصمة - في الرياض السعودية

أجهزة البصمة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يوجد لدينا جهاز بصمة متنقل مع ميزة الحضور والإنصراف ZK-MA 100 1. جهاز بصمة إصبع مع ميزة الحضور والإن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: الكاميرات الحرارية الوقائية المتطورة - في الرياض السعودية

الكاميرات الحرارية الوقائية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الكاميرات الحرارية المتطورة : تعتبر الكاميرات الحرارية المتطورة أداة فعالة فى الكشف عن درجات الحرارة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/1/2021
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