كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)
|كاشف المعادن اليدوي وكاشف الجوالات جهاز كشف الجوالات المغلقة والمفتوحة والذي يعمل من خلال تمرير الجهاز علي كامل الجسد لكشف اي معادن او جوال موجود مع الشخص حتى وان كان الجوال مغلق. جهاز كشف الجوالات يعمل بكفاءة. وهو مناسب لقاعات الاحتفالات ومناسب للمدارس والهيئات الحكومية والفنادق والهيئات والوزارات وجميع الاماكن التي تحتاج الي دقة في التفتيش ومنع دخول الجوالات والمعادن الي مكان معين. يوجد ضمان للمنتج لمدة عامين. فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – خميس مشيط - القصيم – جدة ) ولنا فروع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072962
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
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3,200 ريال
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