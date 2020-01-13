(للبيع)
|كاشف الشنط والحقائب x-ray كاشف الشنط والحقائب X_ray الجهاز ماسح ضوشى لكل ما تحويه الحقاشب يمكنه الكشف عن الاسلحه والمتفجرات والمعدات الخطرة جهاز هام لمحطات المترو والفنادق والاماكن الهامه والمصالح الحكوميه للتواصل ت / 0501777079 واتساب هنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048808
5 دولار
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5 دولار
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1 دولار
1 دولار
5 دولار
1 دولار
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