كاشف الشنط | جهاز الكشف على الشنط | جهاز كاشف شنط نفدم لكم اجهزة كشف الشنط وفحص الحقائب اكس راى للحماية ضد خواطر الهجمات الارهابية فى المطارات والنوادي والهيئات والفنادق والقرى السياحية للكشف على الشنط والحقائب للكشف عن المتفجرات والأسلحة يمكن استخدامه في الاماكن العامة والحيوية للحد من انتقال الاسلحة المخبائة بجميع الحقائق مهما اختلف طبيعة الشنط فجهاز تفتيش الحقائب بمثابة جهاز انذار لاي جسم معدنى غريب الشكل او اسلاحة او متفجرات منقولة داخل الشنط للتواصل 0595688150