كاشف الشنط | جهاز الكشف على الشنط

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاشف الشنط | جهاز الكشف على الشنط - في مكة السعودية

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كاشف الشنط | جهاز الكشف على الشنط | جهاز كاشف شنط نفدم لكم اجهزة كشف الشنط وفحص الحقائب اكس راى للحماية ضد خواطر الهجمات الارهابية فى المطارات والنوادي والهيئات والفنادق والقرى السياحية للكشف على الشنط والحقائب للكشف عن المتفجرات والأسلحة يمكن استخدامه في الاماكن العامة والحيوية للحد من انتقال الاسلحة المخبائة بجميع الحقائق مهما اختلف طبيعة الشنط فجهاز تفتيش الحقائب بمثابة جهاز انذار لاي جسم معدنى غريب الشكل او اسلاحة او متفجرات منقولة داخل الشنط للتواصل 0595688150
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب التنمية
التليفون: 0595688150

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - حي خالد ابن الوليد
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/7/2020
رقم الإعلان: 2063113
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: وكيل جون دير في السعوديه

وكيل جون دير في السعوديه

(للبيع)

تتمتع شركة جوندير الأمريكية بسجل حافل لا مثيل له لتوفير محركات موثوقة وقوية وفعالة لن تخذلك ، حتى في.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

14,264 ريال

16/7/2020
صورة الاعلان: وكيل كوبوتا في السعودية

وكيل كوبوتا في السعودية

(للبيع)

مولد كهرباء كوبوتا ياباني 18 كيلو, نقدم لكم افضل تصاميم مولدات الكهرباء كوبوتا اليابانية, مع مولدات .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

14,264 ريال

16/7/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.

اتصل

15/7/2020
صورة الاعلان: لأي خدمة مبرمج خبير فيجوال فوكس برو VFP 5-6-7-8-9 - FOXPRO وأندرويد وشبكات

لأي خدمة مبرمج خبير فيجوال فوكس برو VFP 5-6-7-8-9 - FOXPRO وأندرويد وشبكات

(طلب عمل)

مبرمج خبير فيجوال فوكس برو VFP 5-6-7-8-9 - FOXPRO وأندرويد وشبكات وإتصالات وكاميرات و أرشيف و الرد ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/7/2020
صورة الاعلان: مصمم ديكور 3D MAX واجهات خارجية-فلل-عمائر-حدائق

مصمم ديكور 3D MAX واجهات خارجية-فلل-عمائر-حدائق

(طلب عمل)

صمم ديكور واجهة فلتك قبل التنفيذ بأسعار منافسة تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال نقدم افضل الخدمات في مج.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

500 ريال

14/7/2020
صورة الاعلان: هل تبحث عن مركبة مرسيدس بحالة شبه جديدة وعداد مشي ممتاز ?

هل تبحث عن مركبة مرسيدس بحالة شبه جديدة وعداد مشي ممتاز ?

(للبيع)

هل تبحث عن مركبة مرسيدس بحالة شبه جديدة وعداد مشي ممتاز وبأقل استهلاك للوقود ؟ ان كنت كذلك فهذا العر.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

14/7/2020
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صورة الاعلان: برادات شيرو أصلية للبيع بالسعودية

برادات شيرو أصلية للبيع بالسعودية

(للبيع)

برادات شيرو أصلية للبيع بالسعودية رقم العرض للسؤال عنه هو 716071 برادة شيرو موديل 2007 مع مبرد كارير.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

14/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدربين موسيقى

مطلوب مدربين موسيقى

(فرصة عمل)

مطلوب مدربين الات موسيقية مثال الاورج الجيتار العود ساكسفون مطلوب فرياض فقط .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/7/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.

اتصل

13/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدربين موسيقى

مطلوب مدربين موسيقى

(فرصة عمل)

مطلوب مدربين موسيقى [اورج] [عود] [قيتار] [ساكسفون] [ناي] [بيانو] من جميع الجنسيات شرط ان يكون موهوب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/7/2020
صورة الاعلان: مباشرين قهوة جده

مباشرين قهوة جده

(فرصة عمل)

مجموعه الدله الذهبيه للقهوه العربيه بجده وخارج متيمزون في مجال الضيافه 1_يوجد_ لدينا_ معلمين_ وم.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

200 ريال

12/7/2020
صورة الاعلان: لمحبي المركبات النظيفة والسعر المناسب . شميتز 2011

لمحبي المركبات النظيفة والسعر المناسب . شميتز 2011

(للبيع)

لمحبي المركبات النظيفة والسعر المناسب براده شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1550 موديل 2011 رقم العرض هو .
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

11/7/2020
صورة الاعلان: اجهزة كاشير نقاط بيع برامج تدعم القيمه المضافه لجميع المجلات Point of sale

اجهزة كاشير نقاط بيع برامج تدعم القيمه المضافه لجميع المجلات Point of sale

(للبيع)

(( شاشة تاتش سكرين موديل 1503 + برنامج مطاعم او كوفي شوب + درج كاشير 5 خانات + طابعة ايصالات USB )).

1 ريال

11/7/2020
صورة الاعلان: موقع سوق السيارات

موقع سوق السيارات

(للبيع)

موقع سوق السيارات حراج السيارات السعودية | سوق السيارات هو موقع متخصص في بيع وشراء السيارات، يقدم .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/7/2020
صورة الاعلان: كمامات قفازات معقمات

كمامات قفازات معقمات

(للبيع)

للبيع كمامات زرقاء ثلاثة طبقات جودة عاليه الكرتون 50 حبه ب 29 ثلاثة علب الحبة ب 26 معقم 250 مل سعر .
العنوان:

مكة - السعودية

10 ريال

9/7/2020
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