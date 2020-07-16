(للبيع)
|كاشف الشنط | جهاز الكشف على الشنط | جهاز كاشف شنط نفدم لكم اجهزة كشف الشنط وفحص الحقائب اكس راى للحماية ضد خواطر الهجمات الارهابية فى المطارات والنوادي والهيئات والفنادق والقرى السياحية للكشف على الشنط والحقائب للكشف عن المتفجرات والأسلحة يمكن استخدامه في الاماكن العامة والحيوية للحد من انتقال الاسلحة المخبائة بجميع الحقائق مهما اختلف طبيعة الشنط فجهاز تفتيش الحقائب بمثابة جهاز انذار لاي جسم معدنى غريب الشكل او اسلاحة او متفجرات منقولة داخل الشنط للتواصل 0595688150
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب التنمية
|التليفون:
|0595688150
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|العنوان:
|- حي خالد ابن الوليد
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063113
14,264 ريال
14,264 ريال
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500 ريال
1 ريال
1 ريال
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200 ريال
1 ريال
1 ريال
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10 ريال