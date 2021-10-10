كاشف الجوال والمعادن اليدوي

(للبيع)
|كاشف المعادن اليدوي وكاشف الجوالات نقدم لك جهاز كشف الجوالات المغلقة والمفتوحة والذي يعمل من خلال تمرير الجهاز علي كامل الجسد لكشف اي معادن او جوال موجود مع الشخص حتى وان كان الجوال مغلق. جهاز كشف الجوالات يعمل بكفاءة. وهو مناسب لقاعات الاحتفالات ومناسب للمدارس والهيئات الحكومية والفنادق والهيئات والوزارات وجميع الاماكن التي تحتاج الي دقة في التفتيش ومنع دخول الجوالات والمعادن الي مكان معين. يوجد ضمان للمنتج لمدة عامين. فروعنا في المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mohamed
|التليفون:
|0598595082
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|العنوان:
|جدة- جده
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108788
1 ريال
(للبيع)- في الشرقية السعودية
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