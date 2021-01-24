كاسل للديكور والتصميمات الداخلية بيتك هتشوفه علي ذوقك قبل التشطيب

(فرص)
|كاسل للتشطيبات وأعمال الديكور بيتك من الألف للياء علي ذوقك . قسم خاص بالأثاث والمطبخ والستائر لو حضرتك مهتم ان شاء الله نساعدك بالشكل المرضي لشخصكم الكريم رسومات وتصميمات هندسية مقايسة لكل البنود معاينة مجانية 01011106272 01221557234 370 ش الجزيرة التجمع الخامس القاهرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كاسل للديكور والتشطيبات المعمارية
|التليفون:
|01011106272
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,111,062 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081373
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