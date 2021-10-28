كاريير بارد بلازما باقل الاسعار,عروض تكييف كاريير

(للبيع)
|بتفكر تشتري تكييف و سالت كل الناس و مستقرتش علي حاجه يبقي احنا معانا هتلاقي حل لكل حاجه لو محتاج تكييف يستحمل و يعيش يبقي انت بتفكر في كاريير تكييف بكباس تروبيكال بيتحمل اعلي درجه حراره حتي 52 درجه مئويه و لو بتدور علي ضمان مريح فانت هتلاقي مع تكييف كاريير شركه ميراكو و ده مافيش بعده راحه في خلال 48 ساعه هيكونو عندك تكييف بفريون ممتاز 410 يعني تبريد قوي و محافظه علي البيئه و لو بتدور بقي علي سعر مناسب فانت مع تكييف كاريير تقدر تشتري تكييف 1.5 ح بارد بسعر 7500 جنيه بس عرض لمده محدوده - السع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|noha ezz
|التليفون:
|01102193000
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|العنوان:
|قصر النيل- قصر النيل
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108959
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