كاتب أشعار غنائية للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
أشعار غنائية ولدي ١٠ دواوين منهم فقط ٤ مجازة اعلاميا و٦ ليست مجازة وأريد بيعها الديوان الواحد يحتوي على ٤٠ قصيدة وسعر القصيدة الواحدة ١٠٠$ للتواصل 0540979683
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمر عيدروس الحبشي
التليفون: 0540979683

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حي الورود- جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 8/6/2020
رقم الإعلان: 2060422
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سوقنا دوت كوم

سوقنا دوت كوم

(للاستثمار)

سوقنا دوت كوم سوقنا دوت كوم حلقة وصل بين المنتج والمستهلك موقع موثوق ومصرح تستتطيع ان تشتري ماتحتاج.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.

اتصل

7/6/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس بحالة نظيفة جدا

للبيع بسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس بحالة نظيفة جدا

(للبيع)

للبيع بسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس بحالة نظيفة جدا موديل : 2015 1848 mp4 رقم العرض هو 523154 الجي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/6/2020
صورة الاعلان: للبيع الفوري بمعرضنا بجدة

للبيع الفوري بمعرضنا بجدة

(للبيع)

للبيع الفوري بمعرضنا بجدة رقم العرض للسؤال عن تفاصيله وسعره هو 11856 - براد من نوع (بورق Burg )هولن.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

7/6/2020
صورة الاعلان: معلم تأسيس قراءة وكتابة وتحفيظ القرآن الكريم ومتـابعة

معلم تأسيس قراءة وكتابة وتحفيظ القرآن الكريم ومتـابعة

(طلب عمل)

معلم تأسيس قراءة وكتابة وتحفيظ القرآن الكريم ومتابعة جوال وواتس 0570653965 حل واجبات وقدرات كمى وتحص.
العنوان:

مكة - السعودية

100 ريال

6/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النننقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النننقل

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.

اتصل

4/6/2020
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صورة الاعلان: أخصائي تخاطب وتوحد بمكة المكرمة

أخصائي تخاطب وتوحد بمكة المكرمة

(طلب عمل)

أخصائي تخاطب وتوحد بمكة المكرمة وعمل تقييم وتشخيص الذكاء وعلاج عيوب النطق والكلام والتأخير اللغوي لل.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النننقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النننقل

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتك.

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز شاحنه مرسيدس اكتروس 1846 ميجا موديل : 2010

للبيع بسعر ممتاز شاحنه مرسيدس اكتروس 1846 ميجا موديل : 2010

(للبيع)

للبيع بسعر ممتاز شاحنه مرسيدس اكتروس 1846 ميجا موديل : 2010 الجير بوكس : اتوماتيك رقم العرض 523101 .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

3/6/2020
صورة الاعلان: رؤوس مرسيدس أكتروس بحالة نظيفة جدا للبيع بجدة

رؤوس مرسيدس أكتروس بحالة نظيفة جدا للبيع بجدة

(للبيع)

رؤوس مرسيدس أكتروس بحالة نظيفة جدا للبيع بجدة رقم العرض هو 519126 شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس .
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

2/6/2020
صورة الاعلان: مدقق لغوي ومدرب قدرات وتحصيلي ومعلم لغة عربية

مدقق لغوي ومدرب قدرات وتحصيلي ومعلم لغة عربية

(طلب عمل)

مدقق إملائي ولغوي مدرب قدرات لفظي في الرياض معلم لغة عربية وإسلاميات وتاريخ لطلاب جامعة الإمام معلم .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2020
صورة الاعلان: مدقق لغوي ومدرب قدرات وتحصيلي ومعلم لغة عربية

مدقق لغوي ومدرب قدرات وتحصيلي ومعلم لغة عربية

(طلب عمل)

مدقق إملائي ولغوي مدرب قدرات لفظي في الرياض معلم لغة عربية وإسلاميات لطلاب جامعة الإمام معلم لغة عرب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقلل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقلل

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكا.

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: الشيرو برادة نادرة والذي بحالته الاصلية اكثر ندرة مثل هذه البرادة المميزة

الشيرو برادة نادرة والذي بحالته الاصلية اكثر ندرة مثل هذه البرادة المميزة

(للبيع)

الشيرو برادة نادرة والذي بحالته الاصلية اكثر ندرة مثل هذه البرادة المميزة سعرا وحالة للبيع برادة شير.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

31/5/2020
صورة الاعلان: شاحنة مرسيدس اكتروس بحالة أصلية ونظيفة للبيع بجدة

شاحنة مرسيدس اكتروس بحالة أصلية ونظيفة للبيع بجدة

(للبيع)

شاحنة مرسيدس اكتروس بحالة أصلية ونظيفة للبيع بجدة رقم العرض هو 523148 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 م.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

31/5/2020
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