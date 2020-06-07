كاتب أشعار غنائية للبيع

(للبيع)
|أشعار غنائية ولدي ١٠ دواوين منهم فقط ٤ مجازة اعلاميا و٦ ليست مجازة وأريد بيعها الديوان الواحد يحتوي على ٤٠ قصيدة وسعر القصيدة الواحدة ١٠٠$ للتواصل 0540979683
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمر عيدروس الحبشي
|التليفون:
|0540979683
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|العنوان:
|حي الورود- جدة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060422
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1 ريال
1 ريال
100 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال