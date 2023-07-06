كابينه شاورجرار

(For Sale)
|ابتكِر غرفة استحمام جديدة تمامًا مع كبائن الشاور ومرايا الليد من بست جلاس! 🏆 نحن متخصصون في تصنيع زجاج الأمان المتين والمضاد للكسر. 💪 اختر التصميم الذي يناسب ذوقك وأضف لمسة فخامة إلى حمامك. 🛁💎 اطلب الآن وتمتع بأجود الخامات والتركيب المحترف. ✨ للتواصل :|01144238864| اضحك مع الراحة والفخامة من بست جلاس! 😍🚿🪞 #بست_جلاس #كبائن_شاور #مرايا_ليد #زجاج_سيكوريت #كباين #كبائن_شاور #حمامات #زجاج #سيكوريت #ابواب #سلالم #ca
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Best Glass
|Telephone:
|01144238864
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|Location:
|محطه مترو الجيزة- الجيزة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|7,000 Pound
|Posting Date:
|28/7/2023
|Ad Number:
|2239667
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1 Pound
1 Dollar
1 Pound
1 Pound
1 Pound