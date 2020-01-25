قوم اطمن علي فلوسك واستثمر محلك في العاصمة

امتلك محلك ببالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر في اي وقت براحتك وهيكون سبب رئيسي لزيادة الدخل لانه في مكان مميز جدا بمول sixty واللي بيعتبر من اميز المولات من ناحية الموقع والخدمات اللي حواليه لانه بجانب اكبر شبكة مواصلات لمترو الانفاق والترام الداخلي للعاصمة ويقع في الحي المالي بجانب عدد كبير من الموظفين ومساحة المحل 50م بدون مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة