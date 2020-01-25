قوم اطمن علي فلوسك واستثمر محلك في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قوم اطمن علي فلوسك واستثمر محلك في العاصمة - في القاهرة مصر

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امتلك محلك ببالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر في اي وقت براحتك وهيكون سبب رئيسي لزيادة الدخل لانه في مكان مميز جدا بمول sixty واللي بيعتبر من اميز المولات من ناحية الموقع والخدمات اللي حواليه لانه بجانب اكبر شبكة مواصلات لمترو الانفاق والترام الداخلي للعاصمة ويقع في الحي المالي بجانب عدد كبير من الموظفين ومساحة المحل 50م بدون مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 195,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050413
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18/1/2020
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القسم: 

449,000 جنيه

17/1/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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15/1/2020
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اكبر عائد استثماري هتلاقي في محلك بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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15/1/2020
صورة الاعلان: محل - في القاهرة مصر

محل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

على الشارع العمومى امام جامع الهدى ومدرسة الببى سى عرض الشارع حوالى 12متر المساحة 30متر 3*10+غرفة ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/1/2020
صورة الاعلان: ابدا صح وامتلك محلك فى باريس مول - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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14/1/2020
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استنى دقيقة وتعالى امتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 40م بواجهه مميزة ع برج ايفيل وقريب من اك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

13/1/2020
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فرصتك للاستثمار ماتتعوضش بامتلاك مقرك الادارى فى Paris Mall

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فرصتك للاستثمار مش هتتعوض بامتلاك مقرك الادارى 30م فى Paris Mall قريب من المدينة الرياضية و المدينة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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13/1/2020
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