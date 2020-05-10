قواعد اسانسير كوريان ( رخام صناعى )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مميزات الكوريان ( رخام صناعى ) - المظهر الجمالى - اللمعان و نعومة السطح - خفة الوزن - قابل للحفر و التطعيم بالالوان - سهولة الاصلاح و الترميم - غير مسامى - سهولة التنظيف - سهولة التشكيل بالحرارةقوى و متين - لديه مقاومة عالية للبرى و الاحتكاك - مضاد لنمو البكتيريا - مقاوم للحريق - استخدامات الكوريان ( رخام صناعى ) - يستخدم الكوريان فى قواعد الاسانسير - تجاليد الحوائط و العيادات و المستشفيات - كاونترات الاستقبال - وحدات الحمام - الاحواض - قرص المطابخ و المطاعم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ارت فيجن
التليفون: 01203100219

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العنوان: 20 شارع جوزيف تيتو بجوار حى النزهة - النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,300 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/5/2020
رقم الإعلان: 2059194
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صورة الاعلان: فرصة مش هتكرر . استلام فورى بالتقسيط

فرصة مش هتكرر . استلام فورى بالتقسيط

(للبيع)

الحق الفرصة واستلم شقتك دلوقتى متشطبة على المفتاح فى كمبوند راقى فى التجمع الخامس . وعيش وسط الهدوء.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم

(فرصة عمل)

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت والسعودية مديرين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

مصنع قميص رجالى بمصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموح.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - زى طبى

يونيفورم المستشفيات - زى طبى

(للبيع)

يونيفورم المستشفيات - زى طبى مصانع الملابس الطبية فى مصر يونيفورم طبي يونيفورم ممرضة يونيفورم تمري.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: صيدلية للايجار بالفردوس 6 أكتوبر

صيدلية للايجار بالفردوس 6 أكتوبر

(للإيجار)

للايجار صيدلية 55م مغلقة لم تعمل أيجار 6 ألاف مدة 6 سنوات تأمين 15 ألف شارع رئيسى موقع راقى بال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: صيدلية للبيع مؤجرة ب 21 ألف م الجديدة

صيدلية للبيع مؤجرة ب 21 ألف م الجديدة

(للبيع)

للاستثمار صيدلية للبيع مؤجرة ب 21 ألف شهريا المدة 9 سنوات وزيادة 10 % سنويا شارع رئيسى بمصر الجديدة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,900,000 جنيه

10/5/2020
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صورة الاعلان: عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف LX50

عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف LX50

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity: 500 •Record Capacity: 50,000 •Communicat.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K40

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K40

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 1000 •ID Card Capacity:1000 •Record Capacity: 80,000 •Communi.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديلX628-TC

بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديلX628-TC

(للبيع)

تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبرا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K40

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل K40

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف LX50

عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف LX50

(للبيع)

تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ول.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للمطاعم

الزى الموحد للمطاعم

(للبيع)

الزى الموحد للمطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/5/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج – اروب تخرج

ملابس التخرج – اروب تخرج

(للبيع)

ملابس التخرج – اروب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: بيع اثاث منزلي

45,000 جنيه

9/5/2020
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