قواعد اسانسير كوريان ( رخام صناعى )

مميزات الكوريان ( رخام صناعى ) - المظهر الجمالى - اللمعان و نعومة السطح - خفة الوزن - قابل للحفر و التطعيم بالالوان - سهولة الاصلاح و الترميم - غير مسامى - سهولة التنظيف - سهولة التشكيل بالحرارةقوى و متين - لديه مقاومة عالية للبرى و الاحتكاك - مضاد لنمو البكتيريا - مقاوم للحريق - استخدامات الكوريان ( رخام صناعى ) - يستخدم الكوريان فى قواعد الاسانسير - تجاليد الحوائط و العيادات و المستشفيات - كاونترات الاستقبال - وحدات الحمام - الاحواض - قرص المطابخ و المطاعم