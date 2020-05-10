قواعد اسانسير كوريان ( رخام صناعى )

(للبيع)
|مميزات الكوريان ( رخام صناعى ) - المظهر الجمالى - اللمعان و نعومة السطح - خفة الوزن - قابل للحفر و التطعيم بالالوان - سهولة الاصلاح و الترميم - غير مسامى - سهولة التنظيف - سهولة التشكيل بالحرارةقوى و متين - لديه مقاومة عالية للبرى و الاحتكاك - مضاد لنمو البكتيريا - مقاوم للحريق - استخدامات الكوريان ( رخام صناعى ) - يستخدم الكوريان فى قواعد الاسانسير - تجاليد الحوائط و العيادات و المستشفيات - كاونترات الاستقبال - وحدات الحمام - الاحواض - قرص المطابخ و المطاعم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ارت فيجن
|التليفون:
|01203100219
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|العنوان:
|20 شارع جوزيف تيتو بجوار حى النزهة - النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059194
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