(For Sale)
|قواطيع hpl compact partition شركة ايجي ستون متخصصون فى عمل قواطيع الحمامات والبارتشين والكبائن من الكومباكت hpl ودواليب النوادى والمدارس وكبائن حمامات المولات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 email: egystone.m@gmail.com العنوان: (15) ش طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة ,القاهرة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|m egystone
|Telephone:
|01022980601
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|Location:
|15 ش طه حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة- حي النزهة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|26/7/2023
|Ad Number:
|2239574
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1,500 Pound
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