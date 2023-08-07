قواطيع و ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

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Ad Photo: قواطيع و ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

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شركة نورن ديزاين للكومباكت والكوريان الصناعى يسعدها التعاون معكم وتقديم خدماتها في التوريد و التركيب للمواد التالية قواطيع وفواصل وأبواب حمامات (compact Hpl) صناعة هندى / صينى/فرنسى . اكسسورات استانلس ستيل 304 xdf (أرجل – مفصلات- مقابض- كوالين) الشركة على استعداد كامل لتوريد وتركيب أى كمية لكم أينما كنتم. مفاجااااااااات المعاينه مجانيه ومش كده وبس تسليم استشارى نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا contact us :
Contact The Advertiser:
Contact Name: nourn compact hpl
Telephone: 01211318909

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- جسر السويس
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 جنيه مصرى
Posting Date: 7/8/2023
Ad Number: 2240082
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Price
Posting Date
Ad Photo: hplقواطيع حمامات كومباكت - in Cairo Egypt

hplقواطيع حمامات كومباكت

(For Sale)

- in Cairo Egypt

أبواب حمام صلبة - قوية - متتأثرش بالميه - ضد الكسر أو البقع أو الخدش مصنعة من مادة #الكومباكت #HPL .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

7/8/2023
Ad Photo: الكوريان لوحدات الحمامات ورخام المطابخ - in Cairo Egypt

الكوريان لوحدات الحمامات ورخام المطابخ

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يا_أما_كوريان_يا_أما_بلاش 😉🥰 لازم الحمام يكون كوريان لأسباب كتيرة هقولك عليها Ԁ.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

6/8/2023
Ad Photo: ارخص سعر لالواح كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ارخص سعر لالواح كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ارخص سعر لالواح كومباكت hpl في شركة ايجي ستون ارخص سعر واعلي جودة لقواطيع كومباكت hpl شركة ايجي ستو.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

6/8/2023
Ad Photo: فواصل حمامات – الواح كومباكت - in Cairo Egypt

فواصل حمامات – الواح كومباكت

(For Sale)

- in Cairo Egypt

نورن ديزاين بتقدم الكومباكت HPL هندى وصينى وفرنسى بارخص سعر فى السوق وشامل الاكسسوارات الاستانلس ستي.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

5/8/2023
Ad Photo: كومباكت hpl - in Cairo Egypt

كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة#ايلى بوب ديزاين شركة رائدة في مجال إستيراد و توريد الكومباكت elle-pop For #Compact - ايلى بوب .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

5/8/2023
Ad Photo: مطابخ كوريان و رخام كوريان - in Cairo Egypt

مطابخ كوريان و رخام كوريان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مطابخ كوريان و رخام كوريان طب ايه رايك فى رخامة مضادة للبكتيريا ومضادة للحشرات و لاتتأثر بالماء وال.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

2/8/2023
Ad Photo: ابواب وقواطيع حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب وقواطيع حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

#قواطع_وفواصل حمامات كومباكت HPL #متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – ✍️شركة Elle P.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

2/8/2023
Ad Photo: فواصل hpl - نورن ديزاين - in Cairo Egypt

فواصل hpl - نورن ديزاين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه مصرى

1/8/2023
Ad Photo: رخام صناعى كوريان من ايلى بوب ديزاين - in Cairo Egypt

رخام صناعى كوريان من ايلى بوب ديزاين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

عايز تعمل رخامه مطبخك من #الكوريان "رخام صناعي" عايز تعمل ارضيت المصاعد عايز تعمل كوانتر است.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ابواب و قواطيع كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب و قواطيع كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ارضيات مرتفعة من شركة ايلى بوب ديزاين - in Cairo Egypt

ارضيات مرتفعة من شركة ايلى بوب ديزاين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة ايلى بوب ديزاين نعمل في مجال #الارضيات المرتفعه (توريد و تركيب ) بافضل الخامات العالميه و بار.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

1/8/2023
Ad Photo: الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl - in Cairo Egypt

الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl شامل الاكسسوارات 304 استخدامات كومباكت HPL قواطيع حما.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

31/7/2023
Ad Photo: ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

#أبواب_حمامات ضمان سنوات ضد #المياه أو #الكسر أو #الخدش شاملة الاكسسوارات أستانلس 304 مستوردة ماركة .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

31/7/2023
Ad Photo: فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

31/7/2023
Ad Photo: قاطوع كومباكت ايجي ستون hpl - in Cairo Egypt

قاطوع كومباكت ايجي ستون hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

قاطوع كومباكت ايجي ستون قواطيع و ابواب كومباكت hpl صيني و هندى و فرنساوى باكسسوارات استانلس ستيل 304.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/7/2023
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