قواطيع وفواصل الحمامات الكومباكت HPL

(للبيع)
|الكومباكتHPL نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات ويستخدم فى : 1- قواطيع الحمامات 2- فواصل الحمامات 3- لعمل الطرابيزات (كـافـيه -مـول - مطـاعم) 4- لعمل دوالـيب (النوادى - المدراس - الشـركات - الملاعـب ) 5-لعمل المطابخ مـلاحظـات : - الاسعـار شـاملة التوريـد والتركيب داخل القاهرة - الاسعـار غير شـاملـة ضريبة القيمة المضافة - القياس من اسفل الرجل حتى اعلى القاطوع - سمـك الكومـباكت 13مم - اللـون حسب العينة الموجودة لديكم HPL مميزات - سهل الفـك والـتركيـب والصـيانة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Eng Romany
|التليفون:
|01016100544 - 01223938331
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|العنوان:
|حى السفارات اخر عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061040
1,400 جنيه
9,999 جنيه