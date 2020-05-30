قواطيع وفواصل الحمامات الكومباكت HPL

الكومباكتHPL نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات ويستخدم فى : 1- قواطيع الحمامات 2- فواصل الحمامات 3- لعمل الطرابيزات (كـافـيه -مـول - مطـاعم) 4- لعمل دوالـيب (النوادى - المدراس - الشـركات - الملاعـب ) 5-لعمل المطابخ مـلاحظـات : - الاسعـار شـاملة التوريـد والتركيب داخل القاهرة - الاسعـار غير شـاملـة ضريبة القيمة المضافة - القياس من اسفل الرجل حتى اعلى القاطوع - سمـك الكومـباكت 13مم - اللـون حسب العينة الموجودة لديكم HPL مميزات - سهل الفـك والـتركيـب والصـيانة