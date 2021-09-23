قواطيع كومباكت hpl

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
2R Comoact HPL 01016100544 – 01223938331 whatsApp: الكومباكت Compact هو الخشب الرقائقي HPL Sindo هو نوع من الخشب الرقائقي المقاوم للنيران الذي يستخدم لصناعة اسطح المناضد ، اثاث المطابخ ، اثاث غرفة الغسيل ، و المكتبية و الخ . HPL تشير الى التصفيح بالضغط العالي الذي يغطي الخشب الرقائقي من الخلف و الامام. العملية تشتمل نقع الطبقة الاساسية (طبقة Ti و طبقة الكرافت ) مع المادة الصمغية الفينولية و الميلامين ، تحت الضغط و درجات الحرارة العالية . شركة تو آر للتوريدات ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: روماني
التليفون: 01016100544

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العنوان: حي السفارات- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,727 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112294
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صورة الاعلان: مجزر الي للبيع - في القاهرة مصر

مجزر الي للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجزر الي يقع على طريق كوم اوشيم الصناعية على بعد ٥٠ كيلو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/9/2021
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