قواطيع كومباكت hpl

2R Comoact HPL 01016100544 – 01223938331 whatsApp: الكومباكت Compact هو الخشب الرقائقي HPL Sindo هو نوع من الخشب الرقائقي المقاوم للنيران الذي يستخدم لصناعة اسطح المناضد ، اثاث المطابخ ، اثاث غرفة الغسيل ، و المكتبية و الخ . HPL تشير الى التصفيح بالضغط العالي الذي يغطي الخشب الرقائقي من الخلف و الامام. العملية تشتمل نقع الطبقة الاساسية (طبقة Ti و طبقة الكرافت ) مع المادة الصمغية الفينولية و الميلامين ، تحت الضغط و درجات الحرارة العالية . شركة تو آر للتوريدات ا