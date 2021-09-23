قواطيع كومباكت hpl

(للبيع)
|2R Comoact HPL 01016100544 – 01223938331 whatsApp: الكومباكت Compact هو الخشب الرقائقي HPL Sindo هو نوع من الخشب الرقائقي المقاوم للنيران الذي يستخدم لصناعة اسطح المناضد ، اثاث المطابخ ، اثاث غرفة الغسيل ، و المكتبية و الخ . HPL تشير الى التصفيح بالضغط العالي الذي يغطي الخشب الرقائقي من الخلف و الامام. العملية تشتمل نقع الطبقة الاساسية (طبقة Ti و طبقة الكرافت ) مع المادة الصمغية الفينولية و الميلامين ، تحت الضغط و درجات الحرارة العالية . شركة تو آر للتوريدات ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|روماني
|التليفون:
|01016100544
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|العنوان:
|حي السفارات- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,727 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112294
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