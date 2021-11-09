قواطيع حمام hpl من جرين هاوس

(للبيع)
|احنا شركة جرين هاوس لاعمال الكومباكت (Hpl ) تصمم منه قواطيع الحمامات و بيكون مصنوع من برادة الحديد والاكسسوارات بتكون من الاستانلس 304سهل الفك والتركيبب والسعر بيكون شامل التوريد والتركيب للاستفسار اتصل على :1229316689 &1012445146
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|helana gs
|التليفون:
|01229316689
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110688
3,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
1,450 جنيه