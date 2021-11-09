قواطيع حمام hpl من جرين هاوس

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تفاصيل الإعلان
احنا شركة جرين هاوس لاعمال الكومباكت (Hpl ) تصمم منه قواطيع الحمامات و بيكون مصنوع من برادة الحديد والاكسسوارات بتكون من الاستانلس 304سهل الفك والتركيبب والسعر بيكون شامل التوريد والتركيب للاستفسار اتصل على :1229316689 &1012445146
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: helana gs
التليفون: 01229316689

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110688
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