قواطيع حمامات hpl

(للبيع)
|جرين هاوس تقدر تشوف نتيجتها من اول اتفاق عمل وكمان تقدر تتحكم بالونها المختلفه بذوقك واختيارك وحسب ديكور مكانك والوانه 🤔🤔وتضمن نجاحك ونجاح مشروعك استنى راجعين وواثقين من مفاجات الشركه خلال الشهر القادم بمناسبه الاعياد انتظرونا على خير ماعروض جديده ومختلفه دئما برعايه شركتنا جرين هاوس لاستفسار اتصل على 01202021038 – 01229316689 - 01012445146
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085513
(للتقسيط)- في القاهرة مصر
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