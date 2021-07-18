قواطيع حمامات و فواصل مباول كومباكت HPL

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قواطيع حمامات و فواصل مباول كومباكت HPL - في أسوان مصر

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شركة تو آر للتوريدات العامة تتشرف الشركة بتلقى استفساراتكم على الكومباكتHPL 01016100544 – 01223938331 نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات ويستخدم فى : 1- قواطيع الحمامات 2- فواصل الحمامات 3- لعمل الترابيزات (كـافـيه -مـول - مطـاعم) 4- لعمل دوالـيب (النوادى - المدراس - الشـركات - الملاعـب ) 5- لعمل المطابخ 6- كراسى مطاعم 7- هندريل مستشفيات 8- تراشات مطاعم مـلاحظـات : - الاسعـار شـاملة التوريـد والتركيب داخل القاهرة - الاسعـار غير شـاملـة ضريبة القيمة المضافة - القياس من اسفل ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مهندر روماني
التليفون: 01223938331

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العنوان: مدينة نصر حي السيفارات- الغردقه
أسوان -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/7/2021
رقم الإعلان: 2100290
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

18/7/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الراقي شقه فندقيه للايجار بموقع مميز جدا بمدينه نصر

لأصحاب الذوق الراقي شقه فندقيه للايجار بموقع مميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

لأصحاب الذوق الراقي شقه فندقيه للايجار بموقع مميز جدا بمدينه نصر من شارع عباس العقاد مكونه من(3 غرف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

18/7/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات

زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

(للبيع)

محتاج موقع او ابلكشن اندرويد وايفون ل التاكسي واليموزين والنقل او عندك فكرة تطبيق موبايل ابلكشن زي ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2 جنيه

18/7/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping

Uniform Housekeeping

(للبيع)

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - ملابس حضانات

مصانع يونيفورم حضانه - ملابس حضانات

(للبيع)

مصانع يونيفورم حضانه - ملابس حضانات 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: ارواب محاماه - صور لبس التخرج

ارواب محاماه - صور لبس التخرج

(للبيع)

ارواب محاماه - صور لبس التخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدني تصميم للعمل بالسعوديه

مطلوب مهندسين مدني تصميم للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب مهندس مدني تصميم انشائي ( مباني ) للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالمملكه العربيه السعوديه خبره 7.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معماري تصميم

مطلوب مهندس معماري تصميم

(فرصة عمل)

مطلوب مهندس معماري تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالمملكه العربيه السعوديه خبره 5 سنوات للتواصل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: فرصه مميزه لأصحاب الذوق الراقي يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار

فرصه مميزه لأصحاب الذوق الراقي يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار

(للإيجار)

فرصه مميزه لأصحاب الذوق الراقي يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

700 جنيه

17/7/2021
صورة الاعلان: قاعات تدريب للايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

قاعات تدريب للايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

في صرح انتا صـاحـب المـكـان ،، ▪️لو انتا Trainer أو Freelancer أو Personal_Coach أو Tra.
العنوان:

الجيزة - مصر

50 جنيه

17/7/2021
صورة الاعلان: ترجمة احترافية 15 جنيها الصفحة للباحثين

ترجمة احترافية 15 جنيها الصفحة للباحثين

(فرصة عمل)

يسعدني تقديم خدمات الترجمة لباحثي الدراسات العليا والماجستير والدكتوراة بشكل يدوي احترافي بعيد تماما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15 جنيه

17/7/2021
صورة الاعلان: قواطيع حمامات و فواصل مباول كومباكت HPL

قواطيع حمامات و فواصل مباول كومباكت HPL

(للبيع)

شركة تو آر للتوريدات العامة تتشرف الشركة بتلقى استفساراتكم على الكومباكتHPL 01016100544 – 01223938.

100 جنيه

17/7/2021
صورة الاعلان: كومباكت HPL قواطيع حمامات و فواصل مباول

كومباكت HPL قواطيع حمامات و فواصل مباول

(للبيع)

شركة تو آر للتوريدات العامة تتشرف الشركة بتلقى استفساراتكم على الكومباكتHPL 01016100544 – 01223938.

100 جنيه

17/7/2021
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