قواطيع حمامات و فواصل مباول كومباكت HPL

(للبيع)
|شركة تو آر للتوريدات العامة تتشرف الشركة بتلقى استفساراتكم على الكومباكتHPL 01016100544 – 01223938331 نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات ويستخدم فى : 1- قواطيع الحمامات 2- فواصل الحمامات 3- لعمل الترابيزات (كـافـيه -مـول - مطـاعم) 4- لعمل دوالـيب (النوادى - المدراس - الشـركات - الملاعـب ) 5- لعمل المطابخ 6- كراسى مطاعم 7- هندريل مستشفيات 8- تراشات مطاعم مـلاحظـات : - الاسعـار شـاملة التوريـد والتركيب داخل القاهرة - الاسعـار غير شـاملـة ضريبة القيمة المضافة - القياس من اسفل ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندر روماني
|التليفون:
|01223938331
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينة نصر حي السيفارات- الغردقه
البحر الأحمر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100289
500 جنيه
1,500 جنيه
اتصل
اتصل
2 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
700 جنيه
50 جنيه
15 جنيه
100 جنيه
100 جنيه