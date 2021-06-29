قواطيع حمامات كومباكت HPL – فواصل مباول

(للبيع)
|بتتكلم عن قواطيع الحمامات يبقى بتتكلم على شركتنا شركة جرين هاوس الشركة الاولى فى تركيب وتوريد قواطيع الكومباكت HPL والاكسسورات مستوردة من الاستانلس 304 اتصل بينا على الارقام التالية 01229316689 - 01012445146 - 01202021038
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100662
3,000 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه