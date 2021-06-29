قواطيع حمامات كومباكت HPL – فواصل مباول

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تفاصيل الإعلان
بتتكلم عن قواطيع الحمامات يبقى بتتكلم على شركتنا شركة جرين هاوس الشركة الاولى فى تركيب وتوريد قواطيع الكومباكت HPL والاكسسورات مستوردة من الاستانلس 304 اتصل بينا على الارقام التالية 01229316689 - 01012445146 - 01202021038
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kamal gs
التليفون: 01229316689

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/7/2021
رقم الإعلان: 2100662
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