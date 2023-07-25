قواطيع ابواب حمامات كومباكت hpl رقم 1 فى مصر

(For Sale)
|محتاج كومباكت HPL قواطيع كومباكت hpl فواصل حمامات كومباكت hpl يبقى كلم شركة نورن ديزاين للكومباكت HPL علشان مش بس شركة نورن ديزاين من اكبر شركات استيراد الكومباكت الهندى و الصينى و الفرنسى فى مصر لا دى كمان بروفيشنال فى التصنيع والتركيب والتسليم وعندها كمان HPL ضد الكسر – مقاوم للخدش – لايتاثر بالماء والاحماض – متاح باكثر من 25 لون – يتحمل الضغط ودرجات الحرارة العالية – ضمان 10 سنوات كل تفصيله معمول حسابها وبنشتغلها صح تحت اى معوقات نورن ديزاين اسم لكل مشروع لمعرفة سابقة اعمال نورن ديزا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نور ديزاين
|Telephone:
|01289668128
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|Location:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- الدلافه
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|24/7/2023
|Ad Number:
|2239477
1 Pound
11,786 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1,500 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى