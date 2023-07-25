قواطيع ابواب حمامات كومباكت hpl رقم 1 فى مصر

محتاج كومباكت HPL قواطيع كومباكت hpl فواصل حمامات كومباكت hpl يبقى كلم شركة نورن ديزاين للكومباكت HPL علشان مش بس شركة نورن ديزاين من اكبر شركات استيراد الكومباكت الهندى و الصينى و الفرنسى فى مصر لا دى كمان بروفيشنال فى التصنيع والتركيب والتسليم وعندها كمان HPL ضد الكسر – مقاوم للخدش – لايتاثر بالماء والاحماض – متاح باكثر من 25 لون – يتحمل الضغط ودرجات الحرارة العالية – ضمان 10 سنوات كل تفصيله معمول حسابها وبنشتغلها صح تحت اى معوقات نورن ديزاين اسم لكل مشروع لمعرفة سابقة اعمال نورن ديزا