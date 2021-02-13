قناة يوتيوب للبيع بها 1500 مشترك

(للبيع)
|قناة يوتيوب للبيع بها 1419 مشترك و 18800 ساعة مشاهده بها مخالفه هتتشال الشهر اللي جاي والسبب ان محتوي القناة افلام القناه عليها ريتش عالي كانت بتعدي يوميا ال 3000 مشاهده البيع لاني محتاج الفلوس السعر 1000 جنيه ولو هتاخدها وتبيعها بعد ميتشال الانذار هتكسب فيها ولو فعلت الاعلانات عليها هتبيعها ع الاقل بضعف تمنها واكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايمن محمد
|التليفون:
|01067753458
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|العنوان:
|محافظة اسيوط، مركز منفلوط- منفلوط
أسيوط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083764
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