قميص صوف من لارج إلى 2 اكس لارج من 3 أكس لارج إلى 5 أكس لارج السعر: 210ج / 230ج + م الشحن الألوان عديدة : الكاروهات والسادة (اطلب ارسال الألوان وجدول المقاسات)