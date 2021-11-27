(للبيع)
|قميص صوف من لارج إلى 2 اكس لارج من 3 أكس لارج إلى 5 أكس لارج السعر: 210ج / 230ج + م الشحن الألوان عديدة : الكاروهات والسادة (اطلب ارسال الألوان وجدول المقاسات)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخر فرصة
|التليفون:
|01006834320
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|العنوان:
|مساكن شيراتون المطار - مصر الجديده - النزهة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112945
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