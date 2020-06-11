قطع غيار وأحبار طابعات التصويرSHARP

(للبيع)
|متخصصون فى بيع وصيانة وتجهيز طابعات تصوير المستنداتSHARP مستلزمات التشغيل ( درم - ديفلوبر- بليد . حبارات طابعات التصويرSHARP قطع غيار أصلية أجزاء الات كاملة وبوردات وسخانات ووحدات باور (استيراد) عقود صيانة سنوية وزيارات فردية يسرنا تلقى اتصالاتكم 01061759685 - 01114986960 - 01221629685 صفحتنا على الفيس بوك hamid sharp
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hamid sharp
|التليفون:
|01114986960 - 01221629685 - 01061759685
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|العنوان:
|هرم - جيزة- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060617
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