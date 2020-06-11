قطع غيار وأحبار طابعات التصويرSHARP

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قطع غيار وأحبار طابعات التصويرSHARP - في الجيزة مصر

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متخصصون فى بيع وصيانة وتجهيز طابعات تصوير المستنداتSHARP مستلزمات التشغيل ( درم - ديفلوبر- بليد . حبارات طابعات التصويرSHARP قطع غيار أصلية أجزاء الات كاملة وبوردات وسخانات ووحدات باور (استيراد) عقود صيانة سنوية وزيارات فردية يسرنا تلقى اتصالاتكم 01061759685 - 01114986960 - 01221629685 صفحتنا على الفيس بوك hamid sharp
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hamid sharp
التليفون: 01114986960 - 01221629685 - 01061759685

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: هرم - جيزة- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/6/2020
رقم الإعلان: 2060617
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صورة الاعلان: كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

(للبيع)

مزايا كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر مالك المشروع شركة عربية لها سابقة اعمال .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

11/6/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

نوفر الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرص)

نرعى المسنين والمسنات بأيدي رحيمة و أمينة و متخصصة ونوفر للمسن راعى فاضل لخدمته وأداء متطلباته اليوم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

11/6/2020
صورة الاعلان: للبيع رقم مصرى عشرة مليون (9 اصفار) 01000000060 من اجمل ارقام فودافون

للبيع رقم مصرى عشرة مليون (9 اصفار) 01000000060 من اجمل ارقام فودافون

(للبيع)

للبيع لهواة الارقام النادرة جدا من فودافون مصر زيرو عشرة مليون (تسع اصفار) 01000000060 التواصل من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

11/6/2020
صورة الاعلان: للبيع رقم مصرى (اربع عشرات) مميز جدا للشركات ولهواة الارقام المميزة 0101010

للبيع رقم مصرى (اربع عشرات) مميز جدا للشركات ولهواة الارقام المميزة 0101010

(للبيع)

للبيع ارقام فودافون مصرية جميلة (اربع عشرات) 010.10.10.10.76 التواصل من خلال الاتصال او Whats-app .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

55 جنيه

11/6/2020
صورة الاعلان: رقم مصرى جميل ونادر ومميز جدا جدا جدا (عشرة مليون) 01000000099

رقم مصرى جميل ونادر ومميز جدا جدا جدا (عشرة مليون) 01000000099

(للبيع)

للبيع لهواة الارقام النادرة زيرو عشرة مليون من فودافون مصر 01000000099 التواصل من خلال الاتصال او .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

11/6/2020
صورة الاعلان: للبيع ارقام مصرية سداسية جميلة جدا بسعر ممتاز 010111111

للبيع ارقام مصرية سداسية جميلة جدا بسعر ممتاز 010111111

(للبيع)

للبيع لهواة الارقام السداسية المصرية النادرة المرتبة 010.111111.87 010.111111.98 التواصل من خلال .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40 جنيه

11/6/2020
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صورة الاعلان: للبيع رقم مصرى (زيرو مليون) 01000000222 نادر جدا ومميز جدا جدا سبع اصفار

للبيع رقم مصرى (زيرو مليون) 01000000222 نادر جدا ومميز جدا جدا سبع اصفار

(للبيع)

رقم مصرى زيرو مليون نادر جدا جدا ومرتب للبيع 01000000222 التواصل من خلال الاتصال او Whats-app 0020.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

11/6/2020
صورة الاعلان: للبيع رقم اتصالات مصرى سبع وحايد مميز جدا 01111111

للبيع رقم اتصالات مصرى سبع وحايد مميز جدا 01111111

(للبيع)

للبيع ارقام مصرية نادرة سبع وحايد جميلة ومرتبة 01111111.558 01111111.374 التواصل من خلال الاتصال .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

35 جنيه

11/6/2020
صورة الاعلان: ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity:500 •Record Capacity: 50,000 •Communic.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/6/2020
صورة الاعلان: مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع

مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع

(للإيجار)

مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع مسجل عقد ازرق به مبنى ادارة 150م بالمعدات او غير الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

10/6/2020
صورة الاعلان: بالطو اطباء - لبس تمريض

بالطو اطباء - لبس تمريض

(للبيع)

بالطو اطباء - لبس تمريض 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض " نقل كفالة

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض " نقل كفالة

(فرصة عمل)

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض " خبرة بالعناية المركزة " نقل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورااا بمجمع طبى بالمدينة المنورة أخصائيات تمريض نقل كفالة فورا

مطلوب فورااا بمجمع طبى بالمدينة المنورة أخصائيات تمريض نقل كفالة فورا

(فرصة عمل)

مطلوب فورااا بمجمع طبى بالمدينة المنورة أخصائيات تمريض نقل كفالة فورا راتب أساسي 4000 ريال بدل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2020
صورة الاعلان: خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)

انت مميز عشان شقتك فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

336,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: استثمارك هيزيد بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

استثمارك هيزيد بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

زود استثمارك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من مسجد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

10/6/2020
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