قطع غيار معدات انتاج الأكواب الورقية

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113311
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