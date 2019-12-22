قطع غيار مصانع الاعلاف

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قطع غيار مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

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#عندنا_وبس_نحطم_اسعار_قطع_الغيار #قطع_غيار_مصنعك_باقل_الاسعار لان مصنعك يستحق افضل قطع الغيار والتى يجيب ان تتوفر فى الوقت المناسب لان كل ثانية يتوقف فيها مصنعك عن العمل تكلفك خسائر هائلة تتوفر لدينا جميع قطع الغيار الاصلية مضمونة الجودة والمصممة وفقا للمواصفات والمعايير العالمية الاتصال: 01001160396 الفيس بوك: / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

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العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 857 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049368
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صورة الاعلان: قطعغيار سكاكين المجرشة - في كفر الشيخ مصر

قطعغيار سكاكين المجرشة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#قطع_غيار_مصانع_الاعلاف #قطع_غيار_سكاكين_المجرشة تعبر المجرشة من اهم معدات خطوط انتاج الاعلاف تعتبر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

471 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: قطع غيار مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

قطع غيار مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لان مصنعك يستحق افضل قطع الغياروالتى يجيب ان تتوفر فى الوقت المناسب لان كل ثانية⏱⏳ يتوق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

9/12/2019
صورة الاعلان: ماكينة التقطيع بالكبس الاتوماتكية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة التقطيع بالكبس الاتوماتكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة التقطيع بالكبس الاتوماتكية بعد مرحلة الطباعة على الورق المطلى بمادة البولى ايثيلين يتم ادخا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

789 جنيه

30/11/2019
صورة الاعلان: قطع غيار سكاكين المجرشة - في كفر الشيخ مصر

قطع غيار سكاكين المجرشة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#قطع_غيار_مصانع_الاعلاف #قطع_غيار_سكاكين_المجرشة #قطع_غيار_مصنعك_بأقل_الاسعار تعبر المجرشة من اهم م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

725 جنيه

14/11/2019
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