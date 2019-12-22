قطع غيار مصانع الاعلاف

(للبيع)
|#عندنا_وبس_نحطم_اسعار_قطع_الغيار #قطع_غيار_مصنعك_باقل_الاسعار لان مصنعك يستحق افضل قطع الغيار والتى يجيب ان تتوفر فى الوقت المناسب لان كل ثانية يتوقف فيها مصنعك عن العمل تكلفك خسائر هائلة تتوفر لدينا جميع قطع الغيار الاصلية مضمونة الجودة والمصممة وفقا للمواصفات والمعايير العالمية الاتصال: 01001160396 الفيس بوك: / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|857 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049368
471 جنيه
852 جنيه
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