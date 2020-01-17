قطع غيار مصانع أكواب من شركة دالتكس ايجيبت

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تفاصيل الإعلان
لان المنتجات الورقية هى اساس الصناعات فى الوقت الحالى لان مصنعك يستحق افضل قطع الغيار ⚒🛠💪والتى يجيب ان تتوفر فى الوقت المناسب 🤔🤫لان كل ثانية⏱⏳ يتوقف فيها مصنعك عن العمل تكلفك خسائر هائلة 👌👌تتوفر لدينا جميع قطع الغيار الاصلية مضمونة الجودة والمصممة وفقا للمواصفات والمعايير العالمية🌏 💪💪والتى يتم اختيارها من افضل الشركات العالمية لضمان سلامة مصنعك #اكواب_ورقية #قطع_غيار_مصانع_الاكواب #معدات_مصانع_الاكواب 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 📧أو التوا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 00201001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 دولار
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051725
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