قطع غيار مصانع أكواب من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)
|لان المنتجات الورقية هى اساس الصناعات فى الوقت الحالى لان مصنعك يستحق افضل قطع الغيار ⚒🛠💪والتى يجيب ان تتوفر فى الوقت المناسب 🤔🤫لان كل ثانية⏱⏳ يتوقف فيها مصنعك عن العمل تكلفك خسائر هائلة 👌👌تتوفر لدينا جميع قطع الغيار الاصلية مضمونة الجودة والمصممة وفقا للمواصفات والمعايير العالمية🌏 💪💪والتى يتم اختيارها من افضل الشركات العالمية لضمان سلامة مصنعك #اكواب_ورقية #قطع_غيار_مصانع_الاكواب #معدات_مصانع_الاكواب 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 📧أو التوا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|00201001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 دولار
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051725
857 جنيه
471 جنيه
852 جنيه
852 جنيه
789 جنيه
725 جنيه