قطع غيار ماكينات تصوير المستندات SHARP

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hamid halim
|التليفون:
|01061759685
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|العنوان:
|هرم - جيزة - مصر- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100592
100 جنيه