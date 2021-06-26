قطع غيار ماكينات تصوير المستندات SHARP

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قطع غيار ماكينات تصوير المستندات SHARP - في الجيزة مصر

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نقدم لعملائنا قطع الغيارولوازم تشغيل ماكينات تصوير المستندات وطابعات الصورSHARP قطع غيار أصلية - تروس - جلب سخان - سرموستات حرارة - رولات ويب سخان - رولمان بلى سخان لوازم تشغيل ماكينات التصوير - درم - بليد درم - رولات سخان - ديفلوبر - بكر سحب ورق التركيب والتشغيل فورى بالضمان للاتصال 01061759685 – 01221629685 – 01114986960 شاهد صفحتنا على الفيسبوك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hamid halim
التليفون: 01061759685

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العنوان: هرم - جيزة - مصر- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/7/2021
رقم الإعلان: 2100592
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صورة الاعلان: أحبار ماكينات تصوير المستندات ولوازم التشغيل SHARP - في الجيزة مصر

أحبار ماكينات تصوير المستندات ولوازم التشغيل SHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون فى بيع وتجهيز وصيانة ماكينات تصوير المستندات وطابعات التصوير SHARP أفضل ألاسعار على .
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

26/6/2021
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