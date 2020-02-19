قطع غيار سكاكين المجرشة

تعتبر المجرشة من اهم مراحل انتاج الاعلاف تسنخدم لجرش الحبوب وطحنها الى اقطار مناسبة لعملية التصنيع وتعمل على ⛏⚒🛠نظام الشواكيش المعالجة بمادة التنجستين لاطالة عمرها وتستخدم بغرابيل مختلفة تبدا من 0.8 مللي الى 14 مللي الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري