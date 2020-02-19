قطع غيار سكاكين المجرشة

(للبيع)
|تعتبر المجرشة من اهم مراحل انتاج الاعلاف تسنخدم لجرش الحبوب وطحنها الى اقطار مناسبة لعملية التصنيع وتعمل على ⛏⚒🛠نظام الشواكيش المعالجة بمادة التنجستين لاطالة عمرها وتستخدم بغرابيل مختلفة تبدا من 0.8 مللي الى 14 مللي الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|124 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053553
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