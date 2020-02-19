قطع غيار سكاكين المجرشة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قطع غيار سكاكين المجرشة - في كفر الشيخ مصر

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تعتبر المجرشة من اهم مراحل انتاج الاعلاف تسنخدم لجرش الحبوب وطحنها الى اقطار مناسبة لعملية التصنيع وتعمل على ⛏⚒🛠نظام الشواكيش المعالجة بمادة التنجستين لاطالة عمرها وتستخدم بغرابيل مختلفة تبدا من 0.8 مللي الى 14 مللي الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 124 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053553
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تجهيز مصنع علف الخاص بك من شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف

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13/2/2020
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11/2/2020
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(للبيع)

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9/2/2020
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8/2/2020
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صورة الاعلان: تسليم مصنع اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

تسليم مصنع اكواب ورقية

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- في كفر الشيخ مصر

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471 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: مصنع علف - في كفر الشيخ مصر

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(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👌✔️✔️تم بحمد الله تسليم مصنع الاوائل للاعلاف بطاقة انتاجية 10طن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

856 جنيه

4/2/2020
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(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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القسم: 

988 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: مشروع مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات متن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

855 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: امتلك مصنع العلف بالتقسيط - في كفر الشيخ مصر

امتلك مصنع العلف بالتقسيط

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

انشاء مصانع علف بالتقسيط امتلك مصنع علف بالتقسيط من شركة الجوهرى نظرا لأرتفاع أرباح مصانع الأعلاف وت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

857 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

874 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: صوامع Silos صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري - في كفر الشيخ مصر

صوامع Silos صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

صوامع Silos صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري - تعمل على تخزين المنتج بداخلها - مزودة ببلو.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

321 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: مصانع الثلج ICE FACTORIES - في كفر الشيخ مصر

مصانع الثلج ICE FACTORIES

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مصانع الثلج ICE FACTORIES س/ ايه يميز مشروع مصنع الثلج عن المصانع التانية ؟؟ 1- انه مشروع مربح جدا و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

859 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: امتلك مصنعك من العلف باقل التسهيلات - في كفر الشيخ مصر

امتلك مصنعك من العلف باقل التسهيلات

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯💪💪انشاء مصانع علف بالتقسيط 💯💪✔️امتلك مصنع عل.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

895 جنيه

24/12/2019
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