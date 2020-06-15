قطع غيار اورج كورج pa500 للبيع

(للبيع)
|بورده اورج كورج ٥٠٠ شغالة بس قعدة كبل الشاشه مش موجوده يعنى ممكن الططش يوصل مباشر بالبوردع بوردة بور شغالة ميه ميه مفهاش عيب شاشه شغاله بورده برستات شغاله اكتفات مفاتيح بس فى كل أكتاف مفتاح ملحوم بودى بس فيه شرخ من الخلف عاوز لحام بادج شغال ميه ميه المحتاج قطع الغيار بتكلمنى وهناك ليونه فى الأسعار بما يرضى الله واكيد كلكم عارفين قطع غيار الكزرج 500 غاليه اد ايه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السادات
|التليفون:
|٠١٢٢٢٨٩٦٥٠٨
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|العنوان:
|المزرعه- المطريه دقهليه
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060828
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