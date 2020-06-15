قطع غيار اورج كورج pa500 للبيع

بورده اورج كورج ٥٠٠ شغالة بس قعدة كبل الشاشه مش موجوده يعنى ممكن الططش يوصل مباشر بالبوردع بوردة بور شغالة ميه ميه مفهاش عيب شاشه شغاله بورده برستات شغاله اكتفات مفاتيح بس فى كل أكتاف مفتاح ملحوم بودى بس فيه شرخ من الخلف عاوز لحام بادج شغال ميه ميه المحتاج قطع الغيار بتكلمنى وهناك ليونه فى الأسعار بما يرضى الله واكيد كلكم عارفين قطع غيار الكزرج 500 غاليه اد ايه