قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)
|فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمدارس الحكومية والخاصةماكينات تصوير مستندات جميع الماكينات بضمان لمدة عام مع توفير قطع الغيار توشيبا شارب أحبار ماكينات تصوير مستندات الأصلية مع توفير جميع قطع الغيار وبأسعار مناسبة جدا ت 23048311 / م 0122405623 01100145959 ويشرفنا أيضا الدخول على صفحتنا فى مع تحيات فيرست ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|first egypt
|التليفون:
|01222405623
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|العنوان:
|ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة, 10/20شارع ابادير - الزيتون- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076178
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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