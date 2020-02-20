قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والا

(للبيع)
|قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والاستثماريه بمساحات مميزة جدا تبدأ من 100م وعلي شوارع تتميز بالاتساع 16م/10م/7م بتسهيلات في السداد وكمان في خصومات قوية جدا للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053622
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