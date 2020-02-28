(للبيع)
|قطع اراضي بالاسكندريه تصلح لجميع الاغراض في البناء /تجاريه/ سكنيه/ صناعية في مكان هادئ جدا وبعيد عن زحمة وسط البلد وبالجوار كم جميع الخدمات تصلح للبناء السكني بيت/فيلا/عمارة او للبناء التجاري كصيدليه/ محل/ مول تجاري/مدرسه/مستشفي او للبناء الصناعي مخرن/مصنع/شركة.الخ او استثمارها ك ارض فضاء المساحات مميزة جدا تبدأ من 100م وعلي شوارع تتميز بالاتساع 16م/10م/7م وبالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بعد 5دقايق من وسط البلد و10دقايق من البحر وبالجوار من المدرسه المصريه الامريكية/المدرسه ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054495
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