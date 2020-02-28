قطع اراضي بالاسكندريه تصلح لجميع الاغراض في البناء /تجاريه/ سكنيه/ صناعية في مكان هادئ جدا وبعيد عن زحمة وسط البلد وبالجوار كم جميع الخدمات تصلح للبناء السكني بيت/فيلا/عمارة او للبناء التجاري كصيدليه/ محل/ مول تجاري/مدرسه/مستشفي او للبناء الصناعي مخرن/مصنع/شركة.الخ او استثمارها ك ارض فضاء المساحات مميزة جدا تبدأ من 100م وعلي شوارع تتميز بالاتساع 16م/10م/7م وبالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بعد 5دقايق من وسط البلد و10دقايق من البحر وبالجوار من المدرسه المصريه الامريكية/المدرسه ال