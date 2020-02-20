قطع اراضي بأسعار تنافسيه ومساحات متنوعه وبموقع مميز بالاسكندريه وبالجوار من

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تفاصيل الإعلان
قطع اراضي بأسعار تنافسيه ومساحات متنوعه وبموقع مميز بالاسكندريه وبالجوار من كارفور والداون تاون بمحرم بك مساحات 100م لحي العماير و200م لحي الفيلات الاراضي تصلح لجميع الاغراض كاش او بالتقسيط ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053481
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ادفع فلوسك في المكان الي تستاهل تعيش فيه وتملك ارضك بقلب الاسكندريه بالقرب

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الإسكندرية - مصر
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20/2/2020
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20/2/2020
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20/2/2020
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20/2/2020
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لعشاق التميز والخصوصية بفيو رائع بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون

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القسم: 

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20/2/2020
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20/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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18/2/2020
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استمثارك الصح في المكان الصح اشتري ارضك دلوقتي بقلب الاسكندريه وبالجوار من

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: اراضي بمحرم بك علي دائري الاسكندريه بموقع حيوي جدا بالقرب من كارفور والداون - في الإسكندرية مصر

اراضي بمحرم بك علي دائري الاسكندريه بموقع حيوي جدا بالقرب من كارفور والداون

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- في الإسكندرية مصر

اراضي بمحرم بك علي دائري الاسكندريه بموقع حيوي جدا بالقرب من كارفور والداون تاون وتبعد اقل من 5 دق.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: قطعة ارض فيها كل المواصفات الي بتحلم بيها وبالجوار من كارفور والداون تاون و - في الإسكندرية مصر

قطعة ارض فيها كل المواصفات الي بتحلم بيها وبالجوار من كارفور والداون تاون و

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعة ارض فيها كل المواصفات الي بتحلم بيها وبالجوار من كارفور والداون تاون وجميع المناطق شهره وحيوية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: كل الي بتحلم بيه هتلاقيه في حي الفيلات اسكن في ارقي مكان بالاسكندريه وابني - في الإسكندرية مصر

كل الي بتحلم بيه هتلاقيه في حي الفيلات اسكن في ارقي مكان بالاسكندريه وابني

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كل الي بتحلم بيه هتلاقيه في حي الفيلات اسكن في ارقي مكان بالاسكندريه وابني الفيلا الي بتحلم بيها وسط.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: قريبة من كارفور والداون تاون وخلف مطار النزهة الدولي وتبعد 5دقايق من وسط ال - في الإسكندرية مصر

قريبة من كارفور والداون تاون وخلف مطار النزهة الدولي وتبعد 5دقايق من وسط ال

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قريبة من كارفور والداون تاون وخلف مطار النزهة الدولي وتبعد 5دقايق من وسط البلد وشارع قنال السويس وكو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: انضم لحي الفيلات واسكن بأرقي مكان بالاسكندريه وابني الفيلا الي نفسك فيها عل - في الإسكندرية مصر

انضم لحي الفيلات واسكن بأرقي مكان بالاسكندريه وابني الفيلا الي نفسك فيها عل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

انضم لحي الفيلات واسكن بأرقي مكان بالاسكندريه وابني الفيلا الي نفسك فيها علي المساحة الي تحبها وبالت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: راحتك تهمنا وتطوير المنطقه الهدف الاول لنا تملك ارضك الان بحي العماير - في الإسكندرية مصر

راحتك تهمنا وتطوير المنطقه الهدف الاول لنا تملك ارضك الان بحي العماير

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- في الإسكندرية مصر

راحتك تهمنا وتطوير المنطقه الهدف الاول لنا تملك ارضك الان بحي العماير وحي الفيلات وابني عليها بيت او.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع قريبه من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندريه وبالقرب من جميع الخد - في الإسكندرية مصر

ارض للبيع قريبه من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندريه وبالقرب من جميع الخد

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض للبيع قريبه من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندريه وبالقرب من جميع الخدمات الي ممكن تحتاجها بم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
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