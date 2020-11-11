قطعه مميزة للبيع بمنطقه اب تاون

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
قطعه مميزة للبيع بمنطقه اب تاون ارض بمنطقه اب تاون بسعر لقطه وقريبه من محور ال 90 مطلوب 850000 المساحه 622 للاتصال 01125147777/01092074799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01125147777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اب تاون- اب تاون
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2071991
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