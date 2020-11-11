(للبيع)
|قطعه مميزة للبيع بمنطقه اب تاون ارض بمنطقه اب تاون بسعر لقطه وقريبه من محور ال 90 مطلوب 850000 المساحه 622 للاتصال 01125147777/01092074799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|اب تاون- اب تاون
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071991
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