قطعه أرض مسجلة تبعد امتار من الطريق الدائري بالجانب من كارفور والداون تاون بمساحة 600م علي شوارع تتميز بالاتساع وبالقرب من وسط البلد وبالجوار من جميع الخدمات الي ممكن تحتاجها بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435