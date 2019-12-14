قطعغيار سكاكين المجرشة

(للبيع)
|#قطع_غيار_مصانع_الاعلاف #قطع_غيار_سكاكين_المجرشة تعبر المجرشة من اهم معدات خطوط انتاج الاعلاف تعتبر المجرشة من اهم مراحل انتاج الاعلاف الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|471 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045975
852 جنيه
852 جنيه
789 جنيه
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