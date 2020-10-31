(للبيع)
|قطعتين ارض للبيع بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه قريبه من شارع التسعين وبالقرب من جامعه نوال الدجوي وبالقرب من مول مصر دفع الضرائب بالنصف مطلوب 850000 للقطعه مساحه 622 م للقطعه للاتصال 01125147777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|اب تاون- اب تاون
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070904
750,000 جنيه
900,000 جنيه
1,250,000 جنيه
1,375,000 جنيه
1,450,000 جنيه
1,360,000 جنيه
1,430,000 جنيه
1,400,000 جنيه
1,050,000 جنيه
2,500,000 جنيه
700,000 جنيه
875,000 جنيه
900,000 جنيه
1,100,000 جنيه
1,050,000 جنيه