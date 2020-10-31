قطعتين ارض للبيع بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
قطعتين ارض للبيع بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه قريبه من شارع التسعين وبالقرب من جامعه نوال الدجوي وبالقرب من مول مصر دفع الضرائب بالنصف مطلوب 850000 للقطعه مساحه 622 م للقطعه للاتصال 01125147777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01125147777

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العنوان: اب تاون- اب تاون
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070904
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