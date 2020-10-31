قطعتين ارض للبيع بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه قريبه من شارع التسعين وبالقرب من جامعه نوال الدجوي وبالقرب من مول مصر دفع الضرائب بالنصف مطلوب 850000 للقطعه مساحه 622 م للقطعه للاتصال 01125147777