(للبيع)
|قطعتين ارض بحي أب تاون أكتوبر الجديدة بسعر لقطة للبيع قطعتين بحي اب تاون مساحة كل قطعة 622 متر منطقة فيلات بدروم وارضي واول وتاني وغرف سطح كل دور شقتين بسعر 825000 للقطعة الواحدة 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|اب تاون- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|825,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070436
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