قطعتين ارض بحي أب تاون أكتوبر الجديدة بسعر لقطة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
قطعتين ارض بحي أب تاون أكتوبر الجديدة بسعر لقطة للبيع قطعتين بحي اب تاون مساحة كل قطعة 622 متر منطقة فيلات بدروم وارضي واول وتاني وغرف سطح كل دور شقتين بسعر 825000 للقطعة الواحدة 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: اب تاون- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 825,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070436
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