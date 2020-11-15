(للبيع)
|قطعتين أرض متجاورين بحى أب تاون اكتوبر الجديدة للببع قطعتين أرض بحى أب تاون - مدينة 6 أكتوبر الجديدة المساحة 1224 متر تقع فى المجاورة 7 مطلوب 2 مليون جنيه للقطعتين للاستفسار والمزيد من العروض ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072531
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