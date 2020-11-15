قطعتين أرض متجاورين بحى أب تاون اكتوبر الجديدة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
قطعتين أرض متجاورين بحى أب تاون اكتوبر الجديدة للببع قطعتين أرض بحى أب تاون - مدينة 6 أكتوبر الجديدة المساحة 1224 متر تقع فى المجاورة 7 مطلوب 2 مليون جنيه للقطعتين للاستفسار والمزيد من العروض ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/11/2020
رقم الإعلان: 2072531
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14/11/2020
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