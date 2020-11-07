(للبيع)
|قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر مساحة 622 لبناء فيلا بدروم وارضي واول وثاني وروف كل دور شقتين مستلمة وجاهزة للمباني مطلوب مليون جنيه كاش 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071512
1,250,000 جنيه
2,150,000 جنيه
1,000,000 جنيه
650,000 جنيه
650,000 جنيه
1,250,000 جنيه
2,800,000 جنيه
2,850,000 جنيه
(للبيع)- في 6 أكتوبر مصر
820,000 جنيه
950,000 جنيه
2,000,000 جنيه
2,200,000 جنيه
800,000 جنيه
700,000 جنيه
1,200,000 جنيه