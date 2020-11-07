قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر مساحة 622 لبناء فيلا بدروم وارضي واول وثاني وروف كل دور شقتين مستلمة وجاهزة للمباني مطلوب مليون جنيه كاش 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: - الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071512
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7/11/2020
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7/11/2020
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7/11/2020
صورة الاعلان: أرض بحرى (مالك اصيل) بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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650,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أرض 501 متر بالحى التاسع ارضى + 5أدوار - في 6 أكتوبر مصر

أرض 501 متر بالحى التاسع ارضى + 5أدوار

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- في 6 أكتوبر مصر

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7/11/2020
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أرض ناصية بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

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7/11/2020
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(للبيع)

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4/11/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالرقابة الادارية اب تاون بالمجاورة 4 حي اب تاون الرقابة الاداري - في 6 أكتوبر مصر

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4/11/2020
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4/11/2020
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القسم: 

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4/11/2020
صورة الاعلان: ارض ع الرئيسى بالحى التاسع 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض ع الرئيسى بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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4/11/2020
صورة الاعلان: أرض على حديقة بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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4/11/2020
صورة الاعلان: أرض بحرى (اصيل) بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

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4/11/2020
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1,200,000 جنيه

4/11/2020
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