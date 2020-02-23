قطعة ارض واجهه بحرى علي بعد امتار من الطريق الدائري بالاسكندريه وبالقرب من كارفور سيتي والداون تاون مساحة الارض 350م كاملة المرافق والخدمات وعلي شوارع تتميز بالاتساع الارض جاهزة للبناء بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435