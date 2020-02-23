قطعة ارض مساحة 740م بحي الفيلات الاسكندريه على الطريق الدائري بالجوار من كم

(للبيع)
|قطعة ارض مساحة 740م بحي الفيلات الاسكندريه على الطريق الدائري بالجوار من كمبوند الاطباء خطوات من الداون تاون وكارفور بها جميع الخدمات كهرباء مياه صرف صحي وسط تقسيم شوارع مميز جدا على شارعين ١٠متر وشارع ٧متر ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053949
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