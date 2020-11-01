قطعة ارض للبيع حي أب تاون قريبة من الرئيسي

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
قطعة ارض للبيع حي أب تاون قريبة من الرئيسي مساحة الارض 623 متر منطقة فيلات سكنية بدروم وارضي واول وثاني وروف مسموح بعمل كل دور شقة واحدة او شقتين السعر 1050000 ج كاش 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: - الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,050,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2070976
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