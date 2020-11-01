(للبيع)
|قطعة ارض للبيع حي أب تاون قريبة من الرئيسي مساحة الارض 623 متر منطقة فيلات سكنية بدروم وارضي واول وثاني وروف مسموح بعمل كل دور شقة واحدة او شقتين السعر 1050000 ج كاش 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,050,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070976
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