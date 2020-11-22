(للبيع)
|قطعة ارض للبيع بحي اب تاون قطعة ارض للبيع بحي اب تاون 6 اكتوبر الرقابة الادارية سابقا مساحة 622 متر منطقة فيلات جراج+ارضي+2دور متكرر مطلوب 1000000 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073509
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