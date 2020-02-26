قطعة ارض للبيع بالاسكندريه مساحة 311 متر علي شارع ١٠ متر وشارع 7 متر علي ن

قطعة ارض للبيع بالاسكندريه مساحة 311 متر علي شارع ١٠ متر وشارع 7 متر علي ناصية قبلي والاسعار يوجد تفاوض بها وتسهيلات في السداد وخصومات للكاش بدون اي فوايد بالجوار من المدرسة السوسرية/والمدرسةالامريكية و٥ دقايق من مجمع مدارس سيدي.جابر وبضع دقايق من الطريق الدائري الذي يبدأ من كارفور الدوان الي العوايد واسعار افضل سعر في هذه المنطقة لانك تتعامل مع المالك مباشر ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 012053