(للبيع)
|قطعة ارض للبيع اب تاون أكتوبر بحي اب تاون 6 أكتوبر الجديدة - الرقابة القطعة خالصة السعر مع الجهاز وعلي جدول التسليمات في 2021 مطلوب 850000 ج كاش 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|اب تاون- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072342
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