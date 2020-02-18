قطعة ارض فيها كل المواصفات الي بتحلم بيها وبالجوار من كارفور والداون تاون و

قطعة ارض فيها كل المواصفات الي بتحلم بيها وبالجوار من كارفور والداون تاون وجميع المناطق شهره وحيوية الاراضي تصلح لجميع الاغراض بمساحات تبدأ من 100م كما لدينا مساحات ضخمه للمشاريع الاستثماريه والتجاريه وعلي الطريق الدائري مباشر بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435