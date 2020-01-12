قطعة ارض سكنية للتملك الحر بإمارة عجمان (لكل الجنسيات)

تملك أرض سكنية في إمارة عجمان . بحي الزاهية خلف فلل أب تاون . تملك حر مدى الحياة لجميع الجنسيات . قريب من شارع الشيخ محمد بن زايد ، قريب من جامعة الوطن ، خلف فلل أب تاون . 7 دقائق عن وسط عجمان . 25 دقيقة عن دبي . 15 دقيقة عن الشارقة . مساحات 160 متر و 280 متر . تصريح بناء فيلا أرضي + أول " تصريح Twonhouse " . بدون وقت محدد للبناء . بدون رسوم سنوية ، بدون ضرائب . تملك حر مدى الحياة لجميع الجنسيات . بدون أي رسوم تسجيل بدون أي عمولات علي العميل . السعر يبدا من 160 الف درهم 0524972339