قطعة ارض سكنية للتملك الحر بإمارة عجمان (لكل الجنسيات)

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قطعة ارض سكنية للتملك الحر بإمارة عجمان (لكل الجنسيات) - في عجمان الإمارات

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تملك أرض سكنية في إمارة عجمان . بحي الزاهية خلف فلل أب تاون . تملك حر مدى الحياة لجميع الجنسيات . قريب من شارع الشيخ محمد بن زايد ، قريب من جامعة الوطن ، خلف فلل أب تاون . 7 دقائق عن وسط عجمان . 25 دقيقة عن دبي . 15 دقيقة عن الشارقة . مساحات 160 متر و 280 متر . تصريح بناء فيلا أرضي + أول " تصريح Twonhouse " . بدون وقت محدد للبناء . بدون رسوم سنوية ، بدون ضرائب . تملك حر مدى الحياة لجميع الجنسيات . بدون أي رسوم تسجيل بدون أي عمولات علي العميل . السعر يبدا من 160 الف درهم 0524972339
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdulrahman bayoumy
التليفون: 00971524972339

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العنوان: - الزاهية
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 درهم
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049267
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